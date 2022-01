Escort Advisor, Alessia è la miglior accompagnatrice: "La sua specialità", roba molto spinta

25 gennaio 2022 a

a

a

Escort Advisor ha organizzato un vero e proprio evento, con tanto di conduttrici (sono state selezionate per il ruolo Le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi), per svelare le migliori “accompagnatrici” d’Italia. A sceglierle ovviamente gli italiani, dato che 35 milioni di utenti unici hanno frequentato il sito lo scorso anno, lasciando quasi 123mila recensioni.

"Striminzito". Wanda Nara, bikini bollente in pieno inverno: fuori tutto, roba piccantissima | Guarda

La classifica è quindi stata stilata direttamente dagli utenti, dato che sono state prese in considerazione le recensioni ricevute nel 2021, il loro punteggio e ovviamente anche il grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Le escort sono così state premiate direttamente dagli utenti in base al racconto delle varie esperienze durante gli incontri. La regina indiscussa del 2021 è risultata essere l’austriaca Alessia Spa Deluxe. È lei quindi la migliore escort d’Italia, almeno per quanto riguarda lo scorso anno.

La prova vestiti di Naike Rivelli? Senza vestiti: spunta un video a luci rosse, come mostra il lato B | Guarda

Una delle recensioni che le hanno permesso di trionfare spiega bene le “qualità” di Alessia: “Dopo averla cercata più volte nella giornata, mi risponde al telefono con una voce fantastica e riesco a incontrarla in serata. Un incontro perfetto, personalmente la migliore non solo per bellezza. Orale da urlo, mai provato una cosa così, gioca con degli sguardi da farti innamorare… molto brava a farti rilassare e provare emozioni magnifiche. Simpatica e solare riesce a rendere speciale sia il rapporto che il social. Curatissima, profumata e pulita, attenta all’igiene per tutto il rapporto. Dopo una giornata di lavoro è bello farsi coccolare dalle sue braccia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.