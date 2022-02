Arisa disintegra la censura, "video a luci rosse con Vito Coppola": fan sconvolti

16 febbraio 2022 a

Passione travolgente per Arisa e Vito Coppola. Almeno nell'ultimo videoclip della cantante. Qui, sotto le note del brano "Cuore", Arisa e l'ex insegnante di Ballando con le Stelle si lasciano andare a un ballo che sfiora la censura. I due hanno legato molto durante il programma di Milly Carlucci, al punto da far sognare i fan. E, dopo il bacio nel filmato, tutto farebbe pensare a un nuovo amore.

A scatenare il sospetto anche il suo commento. "Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male", ha detto su Instagram l'artista dove ha intrattenuto gli ammiratori con una confessione personale: "Ho capito cos’è l’amore all’alba dei 40 e vi assicuro che ne vale la pena, senza alcuna aspettativa ma con la voglia di dare il massimo affinché duri e affinché sia sempre bello".

Frasi che stridono con quanto detto dalla cantante mesi fa. Allontanando il gossip, Arisa spiegava che tra lei e Coppola c'era sola tanta attrazione fisica e che prima di parlare di amore bisognava attendere. Che sia arrivato il momento? Il video del bacio appassionato farebbe pensare di sì, ma ancora nulla è ufficiale. Nemmeno da parte del ballerino.

