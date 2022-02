Sanremo 2022, Arisa si sveglia ma "scorda" la parte sotto. Sul letto, visioni proibite ai deboli di cuore

05 febbraio 2022 a

Arisa a Sanremo è stata protagonista del duetto con Aka7even, con il brano musicale di Alex Baroni Cambiamo. Dopo l'esibizione di ieri sera, venersdì 4 febbraio, la cantante questa mattina ha pubblicato nuovamente foto molto bollenti sul profilo Instagram. Arisa ha si è fotografata in pose languide e sensuali sul letto con addosso una camicia e ha scritto soltabto: "#beauty @sanremorai #instapip

#instapiplovers #eroromantica". La cantante è stata sommersa dalle reazioni di fan e follower che la riempiono di complimenti.

Nel frattempo nella sua privata c'è un nuovo colpo di scena. Dopo la rottura con Vito Coppola aveva invitato gli utenti a non chiedere più nulla sul ballerino conosciuto a Ballando con le stelle programma poi vinto dalla coppia. Sembra però che i due siano ritornati insieme. Qualche giorno fa si sono immortalati infatti nella stessa camera da letto e hanno anche postato delle storie Instagram, nelle quali stavano condividendo dei momenti insieme.

Le dichiarazioni ufficiali di Arisa, dopo la rottura con Vito erano state molto dirette: “Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste, gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare. Per favore, non chiedetegli più nulla di me”.

