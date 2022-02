Amici di Maria De Filippi, ricordate ques'uomo? "Stordiva e stuprava le ragazze", storia sconcertante

16 febbraio 2022 a

a

a

È stato condannato a otto anni di reclusione l'ex allenatore di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Marco Castellano è stato ritenuto colpevole di tre casi di violenza sessuale tra il 2016 e il 2018. Il 49enne è anche accusato di cessione di stupefacenti a due delle vittime. Stando a quanto sostengono i magistrati, l'uomo avrebbe stordito le donne con un narcotico sciolto nel caffè per poi violentarle. Non solo, secondo le ricostruzioni Castellano minacciava le giovani di diffondere il video dei loro rapporti qualora si fossero ribellate.

Amici, salta la puntata per Covid? Il piano B di Maria De Filippi: una mossa senza precedenti

Prima di finire nel programma della De Filippi, il 49enne era istruttore di fitness in una palestra nel quartiere Portuense, a Roma, e proprio all'interno del suo ufficio - fa sapere la Procura - violentava le donne e poi le minacciava. Il trainer era già stato arrestato nel 2018 per la gestione di un giro di prostituzione.

"Valuta bene le tue amicizie". Amici, Alessandra Celentano, l'inquietante consiglio a Carola

"Sono il segreto del successo dei ragazzi di Amici", diceva Marco. Il trainer era apparso l'ultima volta in tv nel 2009, quando in gara c'erano anche Emma Marrone e Stefano De Martino. Il suo compito è sempre stato quello di mantenere in forma i talenti della scuola di danza più nota d'Italia.

Amici, "non ci fermiamo più": Federica Gentile e gli inediti per la gara, la novità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.