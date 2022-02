Kate Moss in imbarazzo per la sorellina Lottie. Tutta nuda sul divano, la foto da bollino rosso

18 febbraio 2022 a

Kate Moss è molto in imbarazzo per il comportamento della sorellina Lottie, 24anni meno di lei, nata dalla relazione tra Peter Moss e Inger Solnordal. Pare che il confronto con la top model più famosa al mondo le abbia provocato seri problemi di accettazione che l'avrebbero portata al consumo di droga. Non solo. Ora Lottie ha confessato in un video musicale su TikTok di avere fatto uso di cocaina e di essere in astinenza da 18 giorni solo perché ricoverata in una clinica riabilitativa in Arizona.

"Kate è mortificata e sua figlia Lila non avrà nulla a che fare con Lottie", ha rivelato un amico intimo delle donne a Page Six, dopo che nel 2021 la 24enne ha cominciato a posare nuda per il sito Glow e ora per il social di incontri OnlyFans. "Lila disprezza Lottie. Una volta Lottie si è tinta i capelli di rosa con l'aiuto di Lila, e Lila ha rifiutato di comparire in una singola foto su Instagram con lei" per non rovinare la propria immagine.

Durante il lockrown "Kate si era dispiaciuta per Lottie e ha cercato di portarla con sé e prendersi cura di lei" ha detto la fonte della famiglia. "Kate è molto vicina a suo padre Peter e voleva aiutarla, così ha invitato Lottie a rimanere da loro. Sono andati d'accordo per un po', ma poi sono incominciate le discussioni". Kate era frustrata perché Lottie "continuava a voler bere e a pubblicare contenuti sessualmente provocanti su Instagram tutto il tempo".

