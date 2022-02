Ilary Blasi e Francesco Totti, "rottura? Mi dissocio". La vita in diretta, voci clamorose: tutte balle?

22 febbraio 2022 a

a

a

La fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi? "Fake news". Ne è convinto Alberto Matano, conduttore della Vita in diretta su Rai1, che commenta in diretta la notizia di gossip delle ultime 48 ore. Dopo vent'anni di amore e copertine (ma molta discrezione) sarebbe dunque scoppiata la coppia più celebre del calcio e della tv italiana, quella formata dall'ex capitano della Roma e dalla conduttrice di Mediaset, che presto tornerà in onda con l'Isola dei famosi. Si parla di un rapporto logoro da tempo, liti in famiglia, ripicche e corna reciproche. Addirittura, ci sarebbe già il nome della nuova fiamma del Pupone, la bella Noemi Bocchi, che molti notano somigliare come una goccia d'acqua proprio alla Blasi.

"Lei due matrimoni di fiaba. Io invece...". Ilary Blasi, 5 giorni fa queste parole alla Hunziker: con Totti è finita in disgrazia

"Non si parla d’altro tutti ne scrivono sui social - nota Matano, diffidente -. Io personalmente mi dissocio e non ci credo, ma sembrerebbe che dopo vent'anni di amore sia arrivato al capolinea il romanzo tra Ilary Blasi e Francesco Totti". Insomma, secondo Matano non è tutto gossip quello che luccica. La crisi, però, sembra ormai conclamata e gli indizi non mancano. Noemi è stata addirittura paparazzata a pochi metri da Totti all'Olimpico, nel giorno del suo grande ritorno allo stadio. La Blasi non c'era, in compenso la Bocchi e Totti si sarebbero scambiati molti sguardi complici e furtivi e, secondo Dagospia, pure molti messaggini malandrini via smartphone.

Francesco Totti "tradito": Ilary Blasi e il bacio lesbo, matrimonio finito per questa donna? | Guarda

Tuttavia c'è chi come Antonella Boralevi, giornalista e scrittrice e grande esperta di trame rosa vip, sostiene che la rottura sia solo temporanea e che l'amore tra Francesco e Ilary rientri a pieno titolo in un genere letterario molto celebre: "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano", ha spiegato a Rainews24 citando una celebre canzone. Ne sanno qualcosa anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche loro freschissimi di rottura, non sembra invece essere previsto il lieto fine. Che sia semplicemente troppo presto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.