Francesco Totti, "cosa le ha fatto arrivare a casa a San Valentino": fine corsa, conferme clamorose su Noemi Bocchi

La vicenda che vede Francesco Totti e Ilary Blasi protagonisti si infittisce di dettagli. Dopo aver lanciato la soffiata su una possibile separazione, Dagospia rincara la dose facendo nomi e cognomi di chi avrebbe presentato all'ex capitano della Roma la sua (forse) nuova fiamma. Si tratterebbe di Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti e padre della ex gieffina Asia. Lui, amico dei vip, pr e body builder, fece già conoscere il calciatore alla conduttrice di Canale 5 nell'ormai lontano 2001. Oggi, è la tesi del sito di Roberto D'Agostino, proprio quel Nuccetelli avrebbe presentato Noemi Bocchi a Totti durante uno suoi eventi, quelli in cui - si legge - "calciatori e vip possono chiacchierare amabilmente con attrici, modelle, bonazze varie. Così va il mondo: si scambiano due parole, e tra una tartina al salmone e un congiuntivo sbilenco, da cosa può nascere cosa".

La loro sarebbe una conoscenza matura, "da più di un anno", dicono le malelingue sicure che il giorno di San Valentino Totti abbia fatto consegnare alla Bocchi un mazzo di tredici rose rosse, una per ogni mese della loro "conoscenza". In tutto ciò c'è anche chi getta benzina sul fuoco: "Sarà contenta la madre del Capitano, mamma Fiorella, visto che ha sempre detestato la Blasi. Quando si fidanzarono non fu per niente contenta. Gli disse: 'Te metti co' 'na ballerina, mah'…".

Ma per molti sarebbe andata bene anche alla Blasi. Lei, riporta Dagospia, si sarebbe "liberata del 'cerchio magico' di amici e tuttofare che gravita intorno a Totti (con l'ex compagno di squadra Vincent Candela, in testa) che lei non sopportava più. Non amava per niente "le loro abitudini".

