Chiara Ferragni, seno al vento alla Milano Fashion Week: la giacca si apre, nudo integrale

25 febbraio 2022 a

a

a

Chiara Ferragni con l’effetto nude non ha affatto deluso nella terza giornata della Milano Fashion Week. L’avvenente imprenditrice digitale ha sfoggiato un look firmato Gucci poco tradizionale, ma dall’alto impatto: ha infatti scelto di indossare un tailleur di raso rosa, un modello con i pantaloni palazzo a vita alta e un blazer doppiopetto decorato con un giglio all’occhiello.

"Una colpa essere donna?". Sfregio alla "madre" Chiara Ferragni, la risposta durissima: nervi tesi

Dicevamo poi dell’effetto nude: niente top, camicie o reggiseno, la Ferragni ha scelto il seno in vista con dei copricapezzoli a forma di stella. Il tocco finale sulla testa, dove ha sfoggiato una piccola corona di cristalli con l’immancabile e iconico logo Gucci, quello fatto con la doppia G. Ad accompagnare l’imprenditrice digitale alla sfilata di Gucci c’era il marito Fedez, che non è passato inosservato sia per l’outfit che per la scelta di indossare dei maxi occhiali da vista con la montatura in osso a donargli una certa aria da Nerd.

L’immaginario titolo di più glamour delle sfilate milanesi potrebbe tranquillamente andare ai Ferragnez, che però devono fare i conti con l’invasione delle star che c’è stata in occasione della sfilata di Gucci. Da Achille Lauro a Jared Leto, passando per Serena Williams e Rihanna (che si è presentata con il pancione), a Milano se ne sono viste di tutti i colori.

Chiara Ferragni, "cat woman" con squarcio vista-seno: una foto da restarci secchi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.