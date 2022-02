Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi in montagna con un'amica misteriosa: le foto sospette

27 febbraio 2022 a

Un nuovo mistero avvolge Tomaso Trussardi, dopo la fine della sua storia con Michelle Hunziker. A creare sospetti sono state delle stories che l'imprenditore ha pubblicato su Instagram. Lui, infatti, ha taggato una blogger, che poi ha ricambiato. Di loro due però non c'è nessuna immagine insieme, almeno per ora. Pare comunque che Trussardi abbia trovato il tempo per una fuga in montagna tra una sfilata e l'altra.

I suoi social mostrano che ieri era a Courmayeur, dove si è divertito a guidare un'auto d'epoca nella vallata della località alpina. A quanto pare, però, come riporta anche Today, l'imprenditore non era da solo ma in compagnia di un'amica misteriosa che poco dopo ha taggato nella foto di Odino, il suo levriero, sul terrazzo di una baita con un elegante impermeabile nero. L'utente che compare nella storia è un blog che si occupa di arredi provenzali.

Inoltre, se si va a sbirciare tra le storie di questo profilo "misterioso", si trovano ben altre due immagini: una della vallata in cui Tomaso ha fatto la sua guida e un'altra dove Trussardi viene immortalato davanti a una gip sportiva. Questo ha fatto pensare che i due erano insieme. Le foto pubblicate da questo misterioso blog, però, non sono state ricondivise dall'imprenditore sul suo profilo.

