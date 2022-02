Striscia la Notizia, la bomba su Michelle Hunziker: "Cosa ci hanno segnalato", questa roba sul palco

26 febbraio 2022 a

Michelle Hunziker ha riscosso ottimo successo con il suo one woman show intitolato “Michelle Impossible”. Le due puntate andate in onda su Canale 5 sono infatti state ben accolte dai telespettatori, che le hanno premiate con dati d’ascolto più che positivi, tanto da non far escludere che in futuro l’esperimento possa ripetersi. Inoltre lo show della Hunziker ha fornito materiale “prezioso” anche ai colleghi di Striscia la Notizia.

Tra Michela Giroud e Katia Follesa, sul palco si sono infatti visti due look che il tg satirico descrive come “inconcepibili” e quindi meritevoli di finire direttamente in Moda Caustica, la rubrica sugli outfit peggiori della settimana. “Ci segnalano il sobrio vestito indossato in trasmissione da Michela Giroud - ha dichiarato Ezio Greggio - sembra una bomboniera! Vestito fucsia a palloncino corto sul davanti e con tanto di coda chilometrica. È arrivata una pioggia di commenti sull’abito e anche sulla sfilata, che come il vestito lascerà qualche strascico”.

Katia Follesa non è però stata da meno, anzi ha vinto il premio speciale Punto e Croce: “Si è presentata con un vestito davvero singolare, fatto interamente di carta. La Follesa doveva fare la valletta e così le hanno fatto un vestito di carta… velina!”.

