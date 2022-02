Michelle Hunziker, Elisabetta Franchi vicina a Trussardi: "Gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto"

26 febbraio 2022 a

L'assenza di Michelle Hunziker alla Milano Fashion Week sarebbe da collegare alla sua separazione da Tomaso Trussardi, che fa discutere ancora oggi. Stando alle indiscrezioni riportate da Chi, infatti, Elisabetta Franchi avrebbe tagliato all’ultimo la showgirl svizzera dalla sua sfilata proprio per solidarietà al collega. La stilista, però, ha già negato tutto. "Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante e ne inventano sempre tante - ha detto a Fanpage -. La verità è che sono una grande amica sia di Michelle sia di Tomaso”.

La Franchi però non ha nascosto di essere molto vicina a Trussardi in questo periodo così complicato: “È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano al capolinea, divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto”. La stilista, comunque, non è l'unica spalla su cui può contare Tomaso. C'è pure Naomi Michelini, nipote e assistente privata di Elisabetta Franchi. Più volte i due sono stati pizzicati insieme. Si è parlato addirittura di una storia d’amore, ma entrambi hanno sempre smentito: si tratta solo una grande amicizia.

La notizia del divorzio tra Michelle e Tomaso ha sconvolto tutti, ma non sono ancora noti i motivi della fine della loro relazione. I due, comunque, hanno detto che ci saranno sempre l'uno per l'altro, assicurando di pensare solo al bene delle loro due figlie. Non è chiaro invece che tipo di rapporto ci sia al momento tra Trussardi e la primogenita della Hunziker, Aurora Ramazzotti.

