Arisa oltre ogni tipo di censura, "ecco i miei giochini erotici": collezione estrema, eccola...

Arisa dopo aver esibito il suo corpo, da lei stessa definito "morbida felicità", ha mostrato la sua collezione di sex toys. Sistemando la casa in compagnia di un'amica, ha ritrovato un sacchetto con diversi giochi per l'autoerotismo e non ha esitato a scherzare con i suoi fan, facendoli vedere uno ad uno.

Inondata di risposte Arisa ha anche commentato. "Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare, a essere sincera con voi. E' una cosa divertente, la voglio condividere e subito ci sono persone che mi scrivono 'Se hai bisogno...', 'Se vuoi vengo a casa tua', eccetera. Ma non potete essere un pochino più carini?”, ha scritto su Instagram.

La cantante ha poi puntualizzato che "i sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora compro il sex toys. A me non manca niente, niente... capito?". Divertente anche la conversazione avuta con l'amica alla quale sottolinea il fatto che le pile sono scariche, la donna le risponde "bisogna usarli a mano". Entrambe scoppiano a ridere, provocando nuove reazioni dei follower.

