Arisa, "ho sperimentato che il mio corpo...". L'ultima confessione privatissima: "Faccio altri tipi di sogni"

"Senza l’amore mi manca una cosa importante": Arisa dice di essere libera e soddisfatta di se stessa al momento, ma aggiunge anche che ha bisogno di trovare qualcuno da amare. In una lunga e intima intervista con Repubblica, la cantante - adesso impegnata ne Il Cantante Mascherato, dove fa la giudice - ha confessato: "Sono una donna emancipata, strutturata, ho un lavoro che va molto bene, però non credo possa bastare a un essere umano. Mi vedo in un equilibro che parte dal numero due, che poi porta a una serie di altri numeri".

Parlando del rapporto con Vito Coppola, il partner con cui ha condiviso il palco e la vittoria a Ballando con le Stelle, l'artista ha rivelato: "Mi sono trovata tanto con lui. Ma non siamo mai stati fidanzati". Arisa, inoltre, si è paragonata a "una pianta, che per crescere e svilupparsi deve stare nell’habitat giusto. Essendo iper empatica soffro molto dei luoghi in cui c’è brutta energia e soffro il pregiudizio. Invece in un habitat conforme fiorisco".

Riferendosi ai suoi ultimi impegni, invece, la cantante ha spiegato: "Le condizioni per la musica non sono delle migliori, con la tv si sopravvive". La cantante, poi, ha ammesso di aver fatto non pochi cambiamenti nel corso degli anni: "Ho fatto pace con me e ho capito che non si arriva alla meta senza fatica. O ci si accetta per quello che si è lamentandosi — contenta ma scontenta — o per diventare quello che si vuole bisogna fare sacrifici". E sull'esperienza a Ballando, ha aggiunto: "Ho sperimentato che il mio corpo non agisce per conto suo, ma se viene amato e curato dà buoni risultati. Quando mi vedo in una certa forma sono più contenta, sono in grado di fare altri tipi di sogni". Arisa, infine, non nega che in lei ci sia anche un elemento di provocazione: "È fondamentale per far capire che hai personalità. Una può essere tutto, non è che essere buone e corrette vuol dire essere stupide".

