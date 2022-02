Arisa si spoglia dopo Sanremo, a nudo in hotel: lo scatto esplosivo, un dettaglio da censura

03 febbraio 2022 a

Arisa è tornata sul palco del teatro Ariston ma, rispetto a un anno fa, non nelle vesti di concorrente. È infatti stata scelta insieme a Malika Ayane per interpretare uno dei due brani in lizza per diventare l’inno dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Arisa è ovviamente stata molto felice di aver ricevuto questa opportunità e non ha deluso le attese sul palco.

Il giorno dopo l’esibizione, la cantante ha condiviso su Instagram uno scatto sensuale, con il generoso décolleté in bella vista e una lunga didascalia ad accompagnare il tutto: “È troppo bella la vita, generosa, come un cesto di doni sempre pronto ad offrirci qualcosa. Per esperienza le scelte migliori e che ti portano più lontano sono quelle guidate dalle emozioni. Ieri sera mi sono emozionata tantissimo ed era già successo con ‘Fino all’alba’ di emozionarmi così, è un racconto puro e delicato che mi ricorda la piccola Rosa che sognava ad occhi aperti da ragazzini”.

Arisa ha voluto ringraziare per gli autori del brano che ha cantato a Sanremo e tutto il pubblico “per l’entusiasmo che già da ieri sera avete cominciato a manifestare. Non vi fermate e continuate ad ascoltare e votare la canzone che più vi piace, facciamo in modo che Milano-Cortina 2026 appartenga a tutti noi”. A corredo i soliti hashtag #instapip e #instapiplovers, chiari giochi di parole con il suo vero cognome.

