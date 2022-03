Francesco Totti e Ilary Blasi? Scoop clamoroso di Alfonso Signorini, occhio a questa foto: ora si capisce tutto

02 marzo 2022 a

Sembra tornato il sereno tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La definitiva rottura annunciata da molti, non pare ancora esserci. I due sembrano aver superato il momento no e sono pronti a ricominciare insieme. Il settimanale Chi li ha sorpresi insieme e ga pubblicato delle foto esclusive: "Insieme. Uniti. Sereni. Sono queste le prime parole che vengono in mente nel rivedere Francesco Totti e Ilary Blasi a pranzo durante una tranquilla domenica in famiglia come tante altre".

Le foto pubblicate "certificano il ritorno dei due alla serenità. Quindi le notizie circolate questi giorni sui giornali e sui siti raccontavano che Francesco e Ilary, come tantissime coppie, avevano affrontato semmai un periodo di crisi non una separazione netta, come è stato scritto. Tornando alle vicende matrimoniali, sembra che la crisi di questi ultimi mesi sia davvero acqua passata", conferma il settimanale.

Totti e la Blasi stanno insieme da 20 anni, 17 dei quali di matrimonio, e hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Ai rumor su una presunta crisi, la conduttrice ha risposto con una linguaccia social e con il video di una tranquilla cena in famiglia. L'ex calciatore era stato più diretto nella smentita: "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news". Poi è arrivata la storia di lei, i piedi nel lettone mentre guarda il marito ospite a "C'è posta per te" e ora il pranzo di coppia al ristorante.

