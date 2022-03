Francesco Totti, "Ilary Blasi non perdona". Fonti certe: "Come l'ha presa Noemi Bocchi"

Francesco Fredella 02 marzo 2022 a

Vi ricordate quello che è accaduto qualche settimana fa? Un vero terremoto con la notizia di una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tutto poi smentito dai diretti interessati che con un video sui social hanno messo le cose in chiaro: nessuna tensione, la loro unione è solida più che mai. Ma non si placa il chiacchiericcio attorno alla crisi tra Totti e la Blasi.

Adesso, però, c'è un altro tassello: il settimanale Di Più Tv, diretto da Osvaldo Orlandini, riporta le parole di una persona vicina all’entourage dell’ex calciatore. I due, secondo questa testimonianza, sarebbero ad un passo dal divorzio, ma il condizionale è d'obbligo. “Non è un’avventura, Francesco e Noemi Bocchi si conoscono dallo scorso autunno”, racconta una fonte vicina all’ex capitano giallorosso. La storia d'amore tra Ilary e Totti subisce l'oca mediatica dopo la spifferata di Dagospia, che parla di un presunto flirt tra Totti e una certa Noemi. Ma, conti alla mano, non ci sarebbero prove: foto di un bacio tra i due. Si tratterebbe, quindi, di un'indiscrezione che sta scuotendo il mondo dello spettacolo. Noemi, laureata in Economia, divorziata e madre di due bambini piccoli – avrebbe seguito lo sportivo allo stadio, sedendosi qualche fila dietro di lui durante le partite della Roma. Questo l'unico indizio.

L’insider, raggiunto da DiPiù, svela ancora: “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”. Pare che Noemi non avrebbe preso bene la smentita di Francesco Totti su Instagram: l'ex capitato, dopo la pressione mediatica, aveva chiesto rispetto per i tre figli avuti da Ilary Blasi: Cristian, Chanel e Isabel. Poi arriva un'altra spifferata su DiPiù: “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Sembra che il terremoto sia in atto. Ma i diretti interessati non vogliono più parlare. Silenzio assoluto.

