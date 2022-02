Francesco Totti e Ilary Blasi, "la separazione era nell'aria, la scorsa estate...": una pazzesca soffiata dall'amico

26 febbraio 2022 a

La storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra giunta al capolinea. Nonostante le smentite dei diretti interessati, un amico della coppia conferma i rumors. "La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa", ha assicurato al settimanale DiPiù. La crisi, a detta dell'amico dell'ex calciatore, sarebbe iniziata la scorsa estate. E nulla sarebbe riuscito a ricucire il rapporto, tanto che "Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati.

Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione". Non sono ancora chiare le motivazioni che starebbero portando, dopo vent'anni, una delle coppie più amate a dirsi addio. Alcuni parlano di terze persone: lui si sarebbe avvicinato a Noemi Bocchi, lei all'attore Luca Marinelli.

Ma entrambi i flirt non sarebbero confermati. Insomma, solo indiscrezioni. Così come quelle del Corriere della Sera che ha parlato di presunti problemi economici. A quanto pare la fruttuosa gestione del patrimonio e della preziosa immagine dello sportivo sarebbe passata negli ultimi anni nelle mani delle sorelle di Ilary e dei rispettivi mariti. I quattro avrebbero messo da parte Vito Scala, ex preparatore atletico, grande amico e fidato tuttofare di Francesco.

