Ilary Blasi, clamoroso: il pacco ricevuto a casa da Belen Rodriguez. Che schiaffo a Francesco Totti...

Un gesto che racconta una bella e solida amicizia tra donne. Da una parte c'è Ilary Blasi e dall'altra Belen Rodrigurez. Inutile negare che si tratta di due vere star della televisione, la prima sta per tornare in video con l'Isola dei famosi mentre l'altra sta riscuotendo successo a Le iene nei panni della conduttrice. Adesso spunta una notizia: la Blasi ha ricevuto un dono da Belen Rodriguez e dai suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Si tratterebbe di capi griffati ‘Hinnomate‘, che è un brand creato dai Rodriguez in partnership con Dream Project spa. I Rodriguez, affiatati non solo nella vita ma anche negli affari, hanno lanciato poche settimane fa una nuova collezione loungewear uomo e donna. E, così, hanno deciso di regalare alcuni capi alla conduttrice dell'Isola. Forse per "consolarla" per le voci di crisi con Francesco Totti...



Si parla di bellissimi rapporti tra Ilary e Belen, lo testimonia anche una battuta della conduttrice che è intervenuta a Michelle Impossible (il one woman show di Michelle Hunziker andato in onda su Canale 5 nei giorni scorsi) con una battuta sulla modella argentina. Nessuna frecciatina, anche se per alcuni lo è stato, ma solo un modo per mettere in risalto la loro complicità.



Per Belen Rodriguez, nonostante sia naufrago l'amore con Antonino Spinalbese (i due hanno avuto una figlia), si tratta di un momento d'oro. Le iene in tv e poi il brand Hinnominate: un progetto di moda che sta praticamente spopolando ovunque. C'è tanto stile legato alle celebrities statunitensi, che amano i capi comfort. Adesso, però, i Rodriguez (tutti insieme) potrebbero ancora stupire i fan. Magari Jeremias e suo padre Gustavo all'Isola dei famosi?

