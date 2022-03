Meghan Markle e principe Harry, l'indiscrezione vergognosa: "Solo quando morirà la Regina Elisabetta"

02 marzo 2022 a

Dall'Inghilterra arriva una nuova indiscrezione sul Principe Harry e Meghan Markle che sarebbero pronti a tornare a Londra solo dopo la morte della Regina Elisabetta. Una notizia che getta una cupa ombra sulla coppia che negli Stati Uniti, dove hanno deciso di vivere, raccoglie un gran successo. I due sono stati premiati dal Presidente dell’Associazione Nazionale per il Progresso delle Persone di Colore, per il loro supporto alla black community e la battaglia per i diritti umani portate avanti con la fondazione Archewell- il loro desiderio è tornare comunque a casa, nel Regno Unito.

I due però vorrebbe tornare nel Regno Unito per poter ritrovare quella stabilità ed unione familiare. Ma questo potrebbe avvenire soltanto nel momento in cui la Regina Elisabetta verrebbe a mancare. L’idea è che i due possano tornare a fare i reali soltanto ‘part-time’: 6 mesi nel Regno Unito e 6 mesi negli Stati Uniti per continuare a seguire le loro iniziative nel sociale.

Secondo Tom Quinn, scrittore esperto di Royal Family, è difficile pensare "che un nipote voglia la morte della propria nonna pur di tornare a casa sua, ma non è altrettanto difficile pensare che le dinamiche interne alla Royal Family sono così complesse da dover sperare per la dipartita di un proprio caro pur di ottenere qualcosa di personale". La Regina Elisabetta è appena guarita dal Covid e non osiamo pensare cosa abbia pensato nel conoscere questa indiscrezione.

