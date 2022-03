Rihanna a Parigi, coperta solo da un mini-slip: babydoll trasparente, imbarazzo in pubblico

Francesco Fredella 03 marzo 2022 a

Vi ricordate Rihanna a gennaio scorso? La cantante aveva annunciato la sua gravidanza a New York mostrandosi con il pancione ed un look unico: piumino rosa di Chanel (costato, probabilmente, un occhio della testa). Secondo molti si sarebbe trattato di un look troppo audace da molti. Adesso, invece, la storia si ripete ed accade che alla sfilata di Dior, in occasione della Paris Fashion Week, la super star tocca l'apice facendo parlare di sé ancora una volta.

Rihanna è incinta. Aspetta il primo figlio dal compagno, il rapper Asap Rocky. Il desiderio di maternità non l'ha mai nascosto e, settimana dopo settimana, i fan si rendono conto di quando sia bella in dolce attesa. In questi ultimi tempi, però, si parla sempre di più dei suoi look pazzeschi: "top cortissimi, maglie chiuse solo da un incrocio di lacci e minidress aderentissimi", descrive Tgcom nella rubrica sui look. E solo poche settimane fa era stata a Milano, capitale europea della moda, in occasione della fashion week.

Poi Parigi. Altro giro, altra corsa. Insieme al suo fidanzato assiste allo show-tributo di Off-White per Virgil Abloh, che è venuto a mancare a novembre scorso. Alla si presenta con un minidress rosa, un cappotto in pelle in nuance di Diesel.

Ma è durante la sfilata di Dior, che la cantante dà il massimo. Sceglie di stupire tutti con lingerie- babydoll completamente trasparente e super sexy con stivali in vernice, trench in pelle. La temperatura sale: perizoma nero per completare il look. Poi collane e orecchini, immancabili.

