Michelle Hunziker, addio Tomaso Trussardi? "Pare che lui e Chiara Ferragni...", gossip-terremoto: grossi guai per Fedez

Non è stato un momento facile per Chiara Ferragni e Fedez. L'imprenditrice fashion e il rapper, meglio noti come Ferragnez, fortunatamente non hanno fatto la fine di altre coppie vip scoppiate nel giro degli ultimi mesi, da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Per non parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, protagonisti del gossip dell'ultima settimana ma il cui futuro appare ancora nebuloso. Fedez e la Ferragni sono stati protagonisti, dell'ultima Milano Fashion Week e gli esperti di pettegolezzi li hanno descritti "più uniti che mai". Motivo in più per ritenere superata la crisi di coppia scoppiata a gennaio 2022 di cui parla il settimanale Oggi.

A scatenare i dissapori in casa delle due star di Instagram, vera e propria potenza mediatica ed economica dello showibz nostrano, sarebbe stata la gelosia incontrollata di Fedez, "infastidito dall’amicizia" nata tra la moglie e il rampollo di "una nota casa di moda che si sarebbe separato recentemente". Chi sia il terzo incomodo non è dato saperlo, ma l'identikit sembra clamorosamente combaciare con quello dello stesso Trussardi. Insomma, una tempesta di gossip, un clamoroso cortocircuito rosa shocking. E secondo le malelingue le foto che ritraggono Fedez e Chiara sorridenti sarebbero solo "un escamotage" per coprire le difficoltà ancora presenti.

C'è però da dire che la Ferragni, viste le implicazioni professionali delle sue frequentazioni (e l'esposizione mediatica fa parte del gioco al 100%), è inevitabilmente esposta a ogni genere di chiacchiere di questo tipo. E la vacanza in famiglia con i due figlioletti a Disneyland Paris, immortalata come da tradizione sui social, è forse la migliore risposta ai sospetti dei più maliziosi.

