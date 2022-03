Michelle Hunziker, paura in alto mare: ridotta così sulla barca, alle Maldive finisce male...

04 marzo 2022 a

Michelle Hunziker lontana da tutto e da tutti. La showgirl, dopo aver annunciato la separazione da Tomaso Trussardi, ha optato per qualche giorno di relax alle Maldive. Con lei, oltre alle figlie Sole e Celeste, l'amica Laura Barenghi. La donna, truccatrice, non ha preso bene una gita in mare. A immortalare gli attimi che hanno visto la Barenghi in difficoltà, proprio la Hunziker. Le due infatti erano in barca, quando la truccatrice della showgirl si è sentita male. "Sto per sboccare", ha detto mentre nel filmato la conduttrice di Canale 5 la riprendeva immobile su un lato dell'imbarcazione.

La Hunziker, nonostante il divertimento, non dimentica quanto sta accadendo in Ucraina. E così, a ridosso della partenza, ha voluto pubblicare un lungo sfogo: "Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno... provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d'impotenza".

La showgirl ha ammesso di aver navigato su internet allo scopo di "capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza". Risultato? "Non esistono". "Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile", è stata la conclusione piena di speranza.

