Beautiful, il siluro di Ron Moss: "Non ho visto più nessuno". Sul set è finita malissimo?

Ricordate Ridge Forrester? Indimenticabile in Beautiful: il “mascellone” - così l’hanno soprannominato - più amato della tv italiana. Adesso, in occasione dei 70 anni dell’attore, il Corriere della Sera lo intervista. E Ron Moss (questo il suo vero nome) racconta anche qualche verità sulla serie tv più longeva di tutti i tempi.

Per ben 25 anni, fino al 2012, Moss veste i panni di Ridge e poi esce di scena. Lavora con personaggi come Katherine Kelly Lang (la sua storica “moglie” Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester) o Susan Flannery (Stephanie). Oggi, nonostante sia uscito di scena, il personaggio di Ridge resta legato a lui. “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”, racconta.

Pensavate fosse tutto? Ron Moss sembra aver chiuso i rapporti anche con la stessa trasmissione che l’ha reso famoso. “Non ho nemmeno più visto la soap: non guardo affatto la tv, in effetti”, puntualizza Moss. Nel tempo libero si divide tra l’America e l’Italia: ha acquistato una masseria in Puglia e si dedica all’organizzazione di eventi. Ovviamente non mancano nella sua vita i progetti cinematografici: è atteso al cinema “Viaggio a sorpresa”, film girato insieme a Lino Banfi. Poi è al lavoro per un nuovo film western che sarà realizzato fra Italia, Bulgaria e Stati Uniti.

