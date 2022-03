Michelle Hunziker come Charlize Theron nel celebre spot: attenzione al lato B, roba da morire

05 marzo 2022 a

Vacanze, vacanze, vacanze alle Maldive per Michelle Hunziker, che continua a raccontare la sua "pausa" in un mare da sogno su Instagram, story dopo story. Nelle ultime, eccola riprendere l'amica e manager Laura Barenghi, intenta a ballare, scatenatissima, sulla pista da ballo dell'esclusivo resort in cui le due si trovano, insieme a Sole e Celeste, le figlie che Michelle ha avuto con Tomaso Trussardi.

E in un'altra story, ecco che Michelle Hunziker si mostra così come la potete vedere nella foto qui in calce. Cappello di paglia, sguardo sexy, occhiali da sole in mano e in riva al mare, vestita con un gonnellino nero cortissimo. Una foto che richiama alla mente in un qualche modo il celeberrimo spot Martini di Charlize Theron. Già, una Michelle Hunziker semplicemente meravigliosa e inarrivabile.

