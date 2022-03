Michelle Hunziker, primo piano con vista sul seno: la maglietta si apre, visioni proibite

04 marzo 2022 a

a

a

Diapositiva dopo diapositiva, prosegue il racconto delle vacanze alle Maldive che Michelle Hunziker si sta concedendo in questi giorni, il tutto su un atollo esclusivo, in un resort altrettanto di lusso. Lontana dal gossip esploso dopo l'addio a Tomaso Trussardi, lontana dalla televisione, soltanto sole e mare cristallino insieme alle figlie Sole e Celeste e alla manager ed amica Laura Barenghi.

Michelle Hunziker, paura in alto mare: ridotta così sulla barca, alle Maldive finisce male... | Guarda

E la mitica Michelle Hunziker, 45 anni portati d'incanto, nelle ultime ore ha raccontato una gita in barca, dove però è stata sorpresa dalla nausea: "Sto per sboccare", stava per capitolare ad un certo punto. Poi, però, si è rimessa in sesto. E si è mostrata, sempre nelle stories su Instagram così come potete vedere qui sotto: occhiali da diva, sguardo serio e magliettina rosa scollatissima, sotto un bikini nero. Una foto in cui a dominare è il seno di Michelle Hunziker, coperto solo in modo parziale dalla magliettina. Ancora una volta, meravigliosa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.