Michelle Hunziker alle Maldive? L'amarezza di Tomaso Trussardi: come lo hanno beccato

Mentre Michelle Hunziker è alle Maldive con le figlie, Tomaso Trussardi trascorre il tempo con il suo amato cane. Odino, come dimostrano le foto sul profilo Instagram dell'imprenditore, è sempre al suo fianco. Per Trussardi i tempi non sono dei più semplici, visto che deve fare i conti con la fine del suo matrimonio. La conduttrice e l'attuale amministratore delegato di Trussardi hanno ufficializzato dopo dieci anni la fine della loro storia d'amore.

Un momento sicuramente non semplice neppure per la Hunziker che ha deciso di passare qualche giorno di relax assieme alle figlie Sole e Celeste. Trussardi, invece, ha preferito rimanere a Milano a fianco dell'amico a quattro zampe che sarebbe stato affidato a lui dopo la separazione. I due sono legatissimi e lo dimostra il fatto che l’imprenditore lo porta con sé anche al lavoro.

La decisione di accogliere in casa un levriero non è casuale: nel 1973, Nicola Trussardi fu il primo a rendere identificabile la casa di moda con il levriero, animale scelto per la sua estrema eleganza. Odino però è speciale, almeno per Tomaso, che ha deciso di creargli un profilo Instagram tutto suo che vanta ben 34 mila follower. La stessa Hunziker non ha mai nascosto il suo amore per gli animali.

