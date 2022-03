Valentina Nappi, la tutina (attillatissima) da uomo ragno e un video estremo: lì sotto... vietato ai minori

06 marzo 2022 a

a

a

Uno spettacolo vietatissimo ai minori, quello che offre Valentina Nappi sul suo profilo Twitter. Un video, una breve clip di soli otto secondi. Ovviamente ad altissimo tasso erotico: non potrebbe essere altrimenti, poiché si tratta dell'attrice hard più celebre e quotata d'Italia.

Valentina Nappi sconcerta l'Italia: "Smettete di vaccinarvi, così ci rinchiudono in casa e...". Siluro "a forza di p***pe"

Ecco che Valentina Nappi si mostra vestita in una tutina da spider-man, o meglio spider-woman. Tutina attillatissima, che mette in risalto il seno dell'attrice a luci rosse. A completare il quadro un paio di collant. E così eccola, ballare seducente per otto secondi, per poi portarsi le mani tra i capelli e concludere con un occhiolino rivolto in favor di telecamera. A corredo del video, Valentina Nappi interroga i suoi seguaci: "Who needs to be saved?", ovvero "chi ha bisogno di essere salvato?". Chissà...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.