Camilla Cabello, incidente hard in tv: la camicia si apre, nuda in diretta. Il video fa il giro del mondo

08 marzo 2022 a

a

a

Incidente a luci rosse per la superstar Camilla Cabello. La cantante, ospite in collegamento col The One Show sulla Bbc, ha parlato soprattutto del suo nuovo singolo "Bam bam" in collaborazione col cantautore inglese Ed Sheeran. Brano che anticipa l’uscita di “Familia”, il suo terzo album in uscita l’8 aprile. Durante l'ospitata, l'artista ha mostrato ai padroni di casa alcuni passaggi della coreografia. Peccato però che proprio in quel momento la camicetta che indossava si è aperta più del dovuto.

Belen è tornata con De Martino, la conferma dell'argentina: ecco la foto (che distrugge Antonino) | Guarda

Per via dell'incidente le si è visto un capezzolo in diretta tv. La Cabello se n'è subito accorta e ha provato a correre ai ripari: ha prontamente richiuso la camicetta. Il guaio però ormai era fatto. Dopo l'episodio, il conduttore Alan Carr - ripreso dalle telecamere - non è riuscito a trattenere una grossa risata, portando la mano davanti alla bocca. Il filmato dell'incidente, neanche a dirlo, è diventato virale su Twitter.

Qui il link al video dell'incidente hot di Camilla Cabello

Victoria De Angelis, nudo integrale: come copre (solo) il capezzolo, la foto oltre la censura di lady Maneskin | Guarda

Nel corso dell'intervista, poi, la cantante ha parlato anche della rottura con Shawn Mendes: "Le mie priorità, così come i miei obiettivi, sono cambiati nel corso della mia vita. Sento che è stato così per entrambi. Perché abbiamo iniziato così giovani e adesso stiamo davvero imparando come essere degli adulti consapevoli".

"Come quasi tutte le donne, nel mio passato...": la toccante rivelazione di Michelle Hunziker

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.