Elodie, fuga romantica a San Valentino: la foto che spiega tutto

Prima era solo un voce, ora è realtà. Si fa sempre più stretto il legame sentimentale tra Elodie e Franceska Nuredini. Le due hanno trascorso un weekend romantico a Venezia e ha pubblicato tutte le foto del loro viaggio sui social. E nel frattempo continuano a circolare delle voci insistenti sulle lo "prove di convivenza" Ciò che sappiamo è che, al momento, nessuna delle due ha confermato la relazione. Ma gli indizi lasciati su Instagram ci portano a credere che sia proprio così.

Franceska è una ballerina italo-albanese che fa parte del corpo di ballo di Elodie. Ha solo 23 anni, ma può già vantare collaborazioni del calibro di j-Ax e Sfera Ebbasta. Ma con la cantante romana si è instaurato un legame molto più solido, che va al di là del semplice rapporto lavorativo. Come riporta TgCom24, durante il weekend di San Valentino Elodie avrebbe raggiunto Franceska a Venezia, dove la ballerina si trovava per lavoro, portandole in dono un mazzo di fiori. Quello postato sui social. Elodie e Franceska avrebbero alloggiato nello stesso hotel e avrebbe visitato la splendida Venezia insieme. Come confermato da uno degli scatti condivisi da Elodie, che la ritrae a bordo di un’imbarcazione sul Canal Grande assieme a Franceska.