Miriam Leone, la foto che scatena il sospetto: tubino attillatissimo e... cosa spunta da sotto

Miriam Leone incinta? È questa la domanda che in queste ore in tanti si fanno. L'attrice ex Miss Italia ha infatti sorpreso tutti nel giorno della presentazione della commedia "Corro da te". La Leone, sempre bellissima, si è presentata con un tubino attillatissimo azzurro. Sotto però qualcosa ha sorpreso molti: un pancino sospetto.

La 36enne si è sposata lo scorso settembre in provincia di Ragusa con il manager finanziario e musicista Paolo Carullo. Un dettaglio che ha subito fatto pensare ai fan che la Leone possa aver voluto allargare la famiglia. Solo qualche mese fa la Leone dichiarava: "I figli non sono nel mio orizzonte. Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo". Che sia arrivato il momento di cambiare? Chissà.

Certo è che i complimenti piovuti sotto le sue foto sono numerosi. "Bellissima", scrive un utente mentre un'altra le fa eco: "Una Dea scesa in terra". E ancora: "Tre film con lei in sei mesi è proprio piacevole". Insomma, la Leone piace a tutti.

