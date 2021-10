Miriam Leone, prima così e poi... "fuori tutto": non solo bionda, la foto (molto spinta) due settimane dopo il "sì"

01 ottobre 2021 a

"Oops, I did it again". Ops, lo ho fatto ancora. Scrive così Miriam Leone, su Instagram, in calce al suo ultimo post. Quattro fotografie, strepitose, con cui svela il suo ultimo cambio di look, a pochi giorni dal matrimonio. Già, la meravigliosa attrice... torna bionda. Un colpo di scena stilistico che aveva già riservato nel passato.

Miriam Leone, come detto, si è appena sposata con Paolo Carullo. Un cambio di vita piuttosto radicale che sceglie di celebrare, evidentemente, anche con un cambio di look. Eccola bionda, bellissima e inarrivabile a meno di due settimane dal "sì". Ma i fan si dividono: c'è chi commenta con toni estatici e chi invece le chiede di "tornare al rosso". Una questione di gusti...

