Vittorio Sgarbi, le foto pazzesche della figlia Evelina: 22 anni, una bellezza folgorante

15 marzo 2022 a

a

a

Il vulcanico e spesso incontenibile Vittorio Sgarbi nasconde, ma neppure troppo, un cuore d'oro, pieno di tenerezza. In particolare per sua figlia, la bellissima Evelina Sgarbi, che ha 22 anni ed è di una bellezza folgorante. Sarà l'età che avanza, oppure i figli che crescono, certo è che Sgarbi ha dedicato ad Evelina un toccante ed inconsueto post sui social network.

"È uguale a Vladimir Putin". Sgarbi estremo contro Mentana: il clamoroso sfregio al direttore del TgLa7

Il critico d'arte ha pubblicato una serie di foto che ritraggono Evelina in tutto il suo splendore. E Sgarbi ha commentato in calce: "Mia figlia si sposa con la Natura". Questa la breve didascalia dedicata a Evelina, taggata nella foto su Instagram. Parole, insomma, da cui emerge tutto l'affetto e l'ammirazione che Vittorio Sgarbi prova per Evelina.

"Roba da minorati mentali, fuori di testa": Russia, Vittorio Sgarbi massacra Beppe Sala

Nelle foto eccola con capelli ramati e coda, una camicia bianca, collana e orecchini di perle, oltre ai guanti in pizzo bianco. Foto scattate in un contesto naturale, scatti che sembrano quasi un'opera d'arte. La ragazza è nata da una relazione tra Sgarbi e una donna di Torino, ha frequentato l'Istituto Marangoni di Milano e, proprio cdome papà, ama la storia dell'arte.

È la sorella minore di Carlo Brenner, nato dalla stilista Patrizia Brenner, a sua volta morta nel 2002, e Alba Sgarbi, classe '98, nata a Tirana da una relazione con una cantante lirica albanese, conosciuta dopo un concerto. Dei figli, Vittorio Sgarbi non ama parlare. Eppure in questo caso ha fatto un'eccezione. Una delle poche: tra i pochi altri precedenti, ci si ricorda un dolce abbraccio concesso in diretta tv a due delle sue figli ai tempi di Non è la D'Urso, il programma che Barbara D'Urso conduceva su Canale 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.