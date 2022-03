Michelle Hunziker, "la foto del bacio in bocca": scoop-terremoto dalla Germania, il suo nuovo uomo

16 marzo 2022 a

a

a

Sebbene la separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sia stata ufficializzata soltanto lo scorso 18 gennaio con una nota Ansa, pare che fosse avvenuta mesi fa. Questo spiegherebbe perché la showgirl svizzera avrebbe già un nuovo compagno: il condizionale è d’obbligo, ma lo scoop arriva dalla Germania, dove il settimanale Bunte ha dedicato la copertina proprio alla Hunziker, pubblicando in esclusiva la foto di un bacio con Giovanni Angiolini.

Un bacio però piuttosto “anomalo”, dato che Michelle indossa una mascherina nera. Fatto sta che i due sono stati avvistati in Sardegna mentre passeggiavano e sono stati descritti come piuttosto complici e affettuosi. Angiolini non è uno sconosciuto, anzi: ha partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del Grande Fratello, uscendo però dopo sole tre settimane per motivi di lavoro. Angiolini è infatti un dottore specializzato in ortopedia: è bastata una apparizione in televisione per essere eletto “medico sexy della tv”.

Questa Michelle Hunziker? Non proprio, conciata così sul divano (e volano calci): un video spiazzante | Guarda

Tra l’altro la parentesi al GF non è stata un caso isolato: su Rai2 ha tenuto una rubrica fissa dal titolo “Dottor G” nella trasmissione I Fatti Vostri, dopodiché a Tv2000 ha partecipato al programma “Buonasera Dottore”. Lo scoop del settimanale tedesco arriva pochi giorni dopo le prime dichiarazioni ufficiali della Hunziker sulla separazione da Trussardi: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”.

"Lunedì di mer***". Michelle Hunziker scende dal letto e pesta la cacca del cane: un video rivoltante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.