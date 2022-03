Michelle Hunziker? Conciata così sul divano (e volano calci): un video spiazzante

15 marzo 2022 a

Una incontenibile Michelle Hunziker. E anche molto battagliera. Come sempre autoironica, bellissima e seguitissima sui social. Ma procediamo con ordine. Negli ultimi giorni la conduttrice Mediaset ci ha raccontato, prima, il suo viaggio ad Alghero, sua città adottiva in Sardegna, dove ha trascorso un weekend di visite alle cantine e di degustazione di vino.

Dunque, ecco il tragicomico racconto del suo risveglio, in un video pubblicato ovviamente su Instagram. Eccola alzarsi dal letto, scivolare, battere la testa contro il muro e, non paga, schiacciare una cacca che il suo cane aveva fatto ai piedi del letto. "Che lunedì di mer***", commentava ironicamente.

Ora, l'ultima passione di Michelle Hunziker viene raccontata dalla diretta interessata tramite una serie di stories pubblicate, va da sé, sempre su Instagram. Ecco la bellissima Michelle cimentarsi con il karate. "Presto esame di cintura! Osu!". E ancora: "Avanti coi miei kata!", aggiunge in una seconda storia in cui si cimenta con una particolare mossa, story in cui cita anche il suo maestro, #irondojo. Infine, un'ultima storia: "Quanto amo i kata", sussurra una Hunziker che proprio non smette di stupire.

