Bella Hadid, precoce e scandalosa: "L'ho fatto a 14 anni", il suo segreto più intimo

16 marzo 2022 a

a

a

Bella Hadid a 25 anni è una delle modelle più pagate del mondo ma non è tutto oro quello che luccica. La ragazza che fa invidia a tutte le sue coetanee in realtà, come ha confessato in una intervista a Vogue, ha sofferto molto in adolescenza, Ha avuto problemi di dipendenza all'alcol, disturbi alimentari, un pessimo rapporto con il suo corpo. Tanto che a soli 14 anni si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica per ritoccare il naso. Una scelta di cui poi si è pentita: "Vorrei aver tenuto il naso dei miei antenati", ha detto.

Ilary Blasi in jeans alla finale del GfVip? "Quanto costa quell'outfit": cifre impensabili

Molto pesante da sopportare è stato il confronto con sua sorella, Gigi Hadid, anche lei modella, anche lei tra le più pagate al mondo. "Ero la più brutta. Ero la bruna. Non ero f*** come Gigi, non ero così estroversa", ha raccontato a Vogue. E questo confronto ha minato la sua autostima e la percezione di sé.

Questa Michelle Hunziker? Non proprio, conciata così sul divano (e volano calci): un video spiazzante | Guarda

Ora Bella Hadid, per mettere fine alle critiche sul suo corpo e alle continue illazioni sul ricorso alla chirurgia plastica, ha detto chiaramente: "La gente pensa che io abbia completamente stravolto il mio viso a causa delle mie foto da adolescente con il viso gonfio. Ma sono abbastanza sicura che nessuno ha lo stesso aspetto di quello che aveva a 13 anni", ha chiarito. "Mettiamo fine a questa storia. Non ho alcun problema con i filler, ma non fanno per me".

Vittorio Sgarbi, le foto pazzesche della figlia Evelina: 22 anni, bellezza folgorante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.