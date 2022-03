Valentina Ferragni, rovinosa caduta sugli sci: "Frattura al coccige", le sue condizioni

17 marzo 2022 a

Valentina Ferragni è alle prese con un problema di salute e non ha esitato a farlo sapere ai suoi fan. L'influencer ha assicurato però che non si tratterebbe di nulla di grave. Tutto sarebbe nato da una caduta sugli sci il mese scorso. Subito dopo un forte dolore all'osso sacro che non accennava a sparire. Poi la diagnosi: probabile frattura al coccige. La Ferragni ha mostrato ai seguaci uno scatto in cui si vede la sua vita cinta da una fascia e ha scritto che si tratta di un busto ortopedico che deve indossare in attesa di poter tornare a fare sport.

L'influencer ha deciso di dare questa spiegazione dopo aver ricevuto dei messaggi da chi sospettava fosse incinta. "E' il velcro", ha spiegato allora lei. “Sono andata a fare una risonanza magnetica all’osso sacro e coccige. Vi ricordate quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento)? Purtroppo il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale…”, ha continuato.

La sorella di Chiara Ferragni ha spiegato di essere andata in ospedale per farsi visitare da un ortopedico. Poi ha fatto una risonanza magnetica per possibile frattura dell’osso sacro e coccige: "Speriamo che non sia nulla e che soprattutto passi presto perché voglio tornare a fare sport”. Parlando del busto, ha aggiunto: "Questo è il bustino medicale che devo tenere su 8 ore al giorno per 30 giorni per la possibile frattura del coccige (sembra certa la frattura). Alcune di voi pensavano fossi incinta perché hanno visto spuntare qualcosa da sotto gli abiti, in realtà è questo velcro che non sta appiccicato".

