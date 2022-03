Anna Tatangelo, il dramma dopo l'addio a D'Alessio: "La psicoterapia mi ha aiutato. Se tornassi indietro..."

19 marzo 2022 a

"La psicoterapia mi ha aiutato". Anna Tatangelo ha parlato della fine della relazione con Gigi D'Alessio e della rinascita dopo l'incontro con il rapper Livio Cori. Intervistata dal settimanale Gente, in particolare, la cantante ha detto: "Rimpianti? No, nessuno. Se tornassi indietro rifarei tutto: ho fatto sempre di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire".

Parlando della paura di molte donne di tagliare i ponti con il passato, la Tatangelo ha detto la sua: "Hanno paura. Paura del giudizio, paura di non farcela, paura di non avere la stabilità economica, perché anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l'ho fatto: mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro, perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola". Solo parole di amore, poi, per il figlio Andrea: "È molto coccolone e ringraziando Dio sono fortunata: non passa sera in cui non mi baci, non mi butti le braccia al collo, non mi dica: “Mamma ti voglio bene, sei bella". Me lo godo finché posso".

Sul rapporto con Livio Cori, invece, l'artista ha spiegato che per il momento non vivono insieme, lui è a Napoli mentre lei a Roma: "L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita".

