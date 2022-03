Daniela Martani in intimo a letto con un uomo: il video proibito, immagini molto esplicite

25 marzo 2022 a

Daniela Martani si dà alla musica. Dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, l'opinionista ha deciso di debuttare anche come cantante. È infatti in uscita il suo singolo "L’uomo che non sei", un brano scritto da Vittorio Centrone con l'aiuto della stessa Martani. Il testo racconta la fine di una storia d'amore tormentata con un uomo affetto da narcisismo patologico che ha provocato una profonda frattura emotiva nella vita di Daniela al punto da spingerla a chiedere aiuto.

Anche il video non passa inosservato. Nel filmato si vede l'ex naufraga del programma di Canale 5 insieme a Ciro Rossi. Con lui la Martani ha condiviso l'esperienza della scuola di recitazione Duse di Roma. Qui, nella clip, la coppia si lascia andare a una passione travolgente con Daniela completamente in intimo.

Insomma, la Martani non ha paura di mettersi in gioco: dopo 11 anni come assistente di volo, la showgirl è diventata ospite quasi fissa di Paolo Del Debbio per poi partecipare a diversi reality. Ma oggi ha deciso di dare una svolta alla propria vita, dedicandosi al suo più grande desiderio, lo stesso che coltiva da 25 anni. Nel corso della sua carriera infatti si è divisa fra teatro e radio, alternando tantissimi live nei locali romani e di tutta Italia.

