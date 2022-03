Francesco Facchinetti, la moglie Wilma e il calvario: com'è ridotta dopo la caduta da cavallo

26 marzo 2022 a

La moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol ha avuto un incidente a cavallo e ora sta vivendo un vero e proprio calvario. La donna infatti ha raccontato in una serie di stories e di post pubblicati sul suo profilo Instagram il dramma di quanto le è accaduto anche dopo l'operazione chirurgica alla quale è stata sottoposta d'urgenza dopo essere caduta dal suo amato cavallo nei giorni scorsi. Wilma insomma sta vivendo dei giorni molto duri e difficili e sta sopportando dolori che lei definisce insopportabili.

A poche ore dall'incidente che l'ha vista protagonista - peraltro il secondo nel giro di pochi mesi - lady Facchinetti ha diffuso sui social un aggiornamento sul suo stato di salute direttamente dall’ospedale. Nelle immagini la vediamo ritratta dolorante, sofferente e addirittura con le lacrime agli occhi per le sofferenza che sono cominciate quando è finito l'effetto dell'anestesia.

Nella prima stories pubblicata oggi 26 marzo Wilma Faissol dice chiaramente di aver "pensato di morire". I medici che l'hanno in cura le hanno dato diversi farmaci per farle passare il dolore, dall’ossicodone alla morfina, passando per "litri di antiinfiammatori e antidolorifici". Purtroppo però non sarebbero servisti a nulla. La signora Facchinetti ha anche confessato di aver temuto che le sarebbe venuto un infarto tanto forte era il dolore.

