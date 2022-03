Uomini e Donne, "ha provato a baciarla. Ma lei...": tronista umiliato, clamoroso rifiuto davanti a tutti

Francesco Fredella 29 marzo 2022 a

Luca Saladino prende un brutto colpo a Uomini e donne. Una vera e propria botta senza precedenti, che lascia tutti senza parole. Tutto avviene nel corso dell'ultima puntata, durante la quale viene rifiutato da Soraia. Intanto, Salatino - in queste settimane - si è avvicinato molto a Lill, pare che l'abbia addirittura baciata. Ma, al tempo stesso, il tronista romano ha sempre ammesso di essere attratto da Soraia: sembra che la confusione regni sovrana. Intanto, in onda, va di scena un vero e proprio screzio dopo che viene mostrata l’esterna dei due ragazzi: Luca Saladino e Soraia appaiono molto complici. Lei rifiuta il bacio quando lui si avvicina.

Intanto, sempre nel corso della puntata, Matteo Ranieri è sempre più vicino a Valeria. Si tratta, però, di un'indiscrezione che viene spifferata nelle ultime ore: Matteo, sempre da rumors, avrebbe regalato a Valeria una foto con una dedica. Senza andare troppo lontano l'uomo sarebbe realmente intenzionato a trascorrere il futuro con Valeria. Ma è quasi sicuro che una frase del genere ferisce molto Federica Aversano.

Poi secondo le ultime indiscrezioni, Veronica Rimondi dirà addio al primo corteggiatore: si tratta di una scelta inaspettata e che arriva quasi all'improvviso. La Raimondi farà un'esterna e deciderà di dire dire addio al corteggiatore: un taglio netto, quasi in tronco, come una mannaia che viene dal cielo. E si tratta di una decisione che spiazza praticamente tutti, in studio e a casa i telespettatori si domandano cosa sia successo. Ma la Raimondi non dà un motivo alla scelta. Dice stop. Basta.

