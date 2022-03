Patty Pravo, "con chi ho fatto sesso a tre": fa i nomi delle due star, confessione da bollino rosso

30 marzo 2022 a

Una Patty Pravo a tutto campo. La cantante si racconta in un'imperdibile intervista concessa a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in cui non si risparmia, affatto, parlando senza filtri di sé, della sua vita, della sua carriera, delle dicerie che a lungo la hanno perseguitata e soprattutto dei suoi tanti, moltissimi e viscerali amori.

"Pensavano tutti fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma", ricorda l'artista parlando dei primi anni della sua carriera, quando era perseguitata dalla più assurda delle voci. E ancora, aggiunge: "Hanno iniziato a scrivere di me quando avevo 17 anni e, a oggi, non hanno ancora smesso. Sa quante cose avrei dovuto rinnegare? È stato detto e scritto di tutto: eccessi, droghe mai viste, amori inesistenti, viaggi mai fatti. Oggi, forse, mi vogliono più bene, ma in passato, per disintossicarmi da certe chiacchiere, scappai persino all’estero", confessa Patty Pravo. Insomma, non è stato affatto semplice.

Dunque parla dei suoi cinque mariti. "Il primo fu Gordon Faggetter, il batterista dei Cyan Three. Ci promettemmo che se ci fossimo lasciati non avremmo mai avuto un figlio con nessun altro". Ma l'aneddoto più clamoroso riguarda gli ultimi due consorti, Paul Martinez e Paul Jefrey: quando le chiedono se effettivamente con gli ultimi due fu un "threesome", ossia un triangolo, lei candidamente conferma: "Casuale, nulla di voluto. Ai tempi sembrava impensabile, oggi è normalità. Vivevamo anche assieme. L’ultimo fu Jack Johnson: da lì tutte le chiacchiere su bigamia e trigamia", conclude una strepitosa Patty Pravo.

