Guendalina Tavassi all'Isola dei famosi, in costume prima di partire: "Dettaglio inguinale", tutto in mostra

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sono finalmente pronti a sbarcare sull’Isola dei Famosi. In molti si chiedevano che fine avessero fatto, dato che la loro presenza era stata annunciata ufficialmente già prima dell’inizio del programma: e invece hanno dovuto aspettare cinque puntate prima di poter finalmente sbarcare in Honduras, dove raggiungeranno gli altri naufraghi a partire dalla puntata di stasera, giovedì 31 marzo.

“Una coppia esplosiva - si legge nella presentazione ufficiale dell’Isola dei Famosi - sta per raggiungere i naufraghi. Domani sera Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcheranno sull’Isola. Come verranno accolti dal resto del gruppo?”. In molti sono curiosi di scoprirlo, d’altronde la Tavassi ha un seguito molto importante sui social, coltivato negli anni dopo il successo riscosso con la partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello, dove è stata una delle protagoniste indiscusse. Tra l’altro Guendalina è già stata una volta all’Isola ed è pronta a concedere il bis.

In molti aspettano tra l’altro i suoi costumi: le “prove” le ha fatte in questi giorni su Instagram, dove ha postato scatti sempre più bollenti. L’ultimo ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower, che l’hanno descritta come “statuaria”. Difficile dar loro torto, dato che nell’ultima foto condivisa sui social la Tavassi indossa un costume che copre poco o nulla: la scollatura è praticamente incontenibile, così come il dettaglio inguinale accende la fantasia dei suoi fan, che non vedono l’ora di vederla sull’Isola dei Famosi.

