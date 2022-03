Ilona Staller, topless pazzesco a 70 anni. Isola dei famosi, naufraghi sconvolti: è tornata Cicciolina

30 marzo 2022 a

Clamoroso topless a 70 anni. Un'Isola dei famosi a "luci rosse", ed è tutto merito di Ilona Staller: l'ex Cicciolina che ha stravolto l'immaginario erotico degli italiani insieme a Moana Pozzi tra anni Settanta e Ottanta, mette a ferro e fuoco l'Honduras esibendo il florido décolleté sulla spiaggia in riva al mare, sotto gli sguardi allibiti dei colleghi naufraghi del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che nel frattempo stavano cercando di pescare per procacciare il cibo per tutto il gruppo. Ilona no, da gran signora ha preferito prendere il sole.

Qualche ora fa, nel corso della punta serale, a prenderla di mira era stato Marco Melandri. L'ex pilota romagnolo di MotoGp si era concesso una battutaccia in diretta sulla amicizia intima tra l'attrice e Roger Balduino, giovane e aitante modello. Melandri e l'ex Cicciolina sono ai ferri corti da tempo, e i loro rapporti si sarebbero guastati definitivamente nel momento in cui la 70enne è stata eletta a capo di Playa Sgamada.

Quando la Staller ha potuto scegliere una persona con cui fare coppia prima di tornare su Playa Accopiada, ha fatto il nome del bel Roger. A quel punto Melandri, a microfono acceso, ha commentato velenoso: "Uuuh, le piace grande!". Ovvio riferimento al passato nel cinema a luci rosse dell'attrice di origine ungherese, una battuta di cattivo gusto che non è piaciuta a molti commentatori e telespettatori su Twitter.

