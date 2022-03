Katy Perry si piega e i pantaloni si strappano proprio lì... imbarazzo in diretta, la cantante in mutande

31 marzo 2022 a

Uno strappo proprio lì... sul lato B. È accaduto a Katy Perry mentre era impegnata a cantare sul palco di American Idol, talenta show che la vede tra i giudici da quattro anni. Davanti a tutti Katy Perry ha deciso di intonare "Teenage Dream", senza dimenticare il balletto tanto da abbassarsi quasi fino al pavimento. Peccato però che i suoi pantaloni di pelle rossi hanno ceduto strappandosi sul di dietro. Increduli e divertiti di Luke Bryan e Lionel Ritchie, giudici assieme a lei nello show più famoso degli Stati Uniti.

La cantante non si è imbarazzata e ha deciso di continuare mantenendo lo stesso look e ponendo solo dello scotch sulla parte strappata. Non solo, perché Katy con ironia ha pubblicato tutto sui social commentando: "Vi farò battere forte il cuore nei miei jeans attillati su #americanidol stasera! Sintonizzatevi ora per un bel momento lacerante".

Per la cantante compagna di Orlando Bloom non è la prima volta. Katy era stata infatti protagonista di un momento molto simile: nessuna esibizione, soltanto una esilarante gag con i giudici e col pubblico, mostrando divertita il suo outfit ancora una volta strappato. D'altronde è anche per lei se la trasmissione colleziona grandi ascolti.

