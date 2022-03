Striscia la Notizia, Paolo Bonolis perde la pazienza col concorrente: "Ma vaffan***lo va!"

23 marzo 2022 a

a

a

Paolo Bonolis è uno dei protagonisti di una delle rubriche più seguite di Striscia la Notizia, "I Nuovi Mostri". Il conduttore è finito al quinto posto della classifica per uno scambio avuto con un concorrente ad Avanti un Altro, il suo quiz game in onda su Canale 5. "I due si sono lanciati nella sfida delle barzellette veloci", dice Gerry Scotti nel servizio del tg satirico. I primo a raccontarla è il concorrente, che inizia: "Una signora va dal macellaio e dice: mi dà un chilo di carne con i nervi?". A quel punto l'uomo urla e poi chiede: "Non fa ridere?".

"Buono carburante". E ti svuotano il conto corrente con un clic: a cosa dovete fare attenzione | Video

Bonolis prima resta senza parole, poi rivolgendosi al concorrente gli dice: "Gliene racconto una io: 'Mago Baruk, indovina tutto, prevede tutto, sa sempre tutto. Dlin dlon, chi è? Ma vaffan**lo va'". Commentando lo scambio, allora, Gerry dice: "Il messaggio è chiaro, chi è il mandante? Bonolis, l'ha appena mandato a quel Paese!".

Qui la rubrica "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia

Hunziker, vita "bassissima": ombelico al vento (e non solo) a Striscia. Gerry Scotti perde il controllo, "va che..." | Video

Tra le varie posizioni, poi, al terzo posto ci sono le "castronerie delle pupe" a La Pupa e il Secchione, il programma condotto da Barbara D'Urso su Italia 1. Di fronte all'immagine del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per esempio, una di loro dice: "Non l'ho mai visto, è tipo inglese, tedesco".

"Attorno c'era il buio". Michelle Hunziker, il dolore a Striscia la notizia: quello che pochi ancora sapevano:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.