Vittoria Ceretti, nudo integrale sotto la doccia in giardino: vietato ai minori, si vede tutto

Vittoria Ceretti posa completamente nuda su Instagram. Nelle foto pubblicate sulla piattaforma, la modella è intenta a fare una doccia e non ha assolutamente nulla addosso. A corredo scrive: "Quella pianta sempre in mezzo". Davanti al suo fisico perfetto, infatti, c'è una pianta che nasconde le parti più intime del suo corpo. Dagli scatti si nota che la Ceretti si trova in un giardino e si gode una doccia sensuale all'aperto di notte.

Autore delle foto mozzafiato è il marito di Vittoria, Matteo Milleri, attento a mascherare le parti intime della moglie dietro alle foglie di una pianta. Una tattica che - come scrive TgCom24 - non solo aggira la censura social, ma rende le immagini ancora più intriganti. Lei, intanto, si lascia riprendere e sceglie pose che lasciano i fan senza parole. Lo prova il pieno di like e commenti che il post ha raggiunto su Instagram.

Milleri e la Ceretti, che è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2021, si sono sposati meno di 2 anni fa con una cerimonia romantica e riservata a Ibiza. Il matrimonio è avvenuto piuttosto in fretta: i due si erano conosciuti solo pochi mesi prima ma non hanno mai avuto alcun dubbio sulle nozze.

