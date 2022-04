Patty Pravo, ecco Simone: il baby-fidanzato con 45 anni in meno di lei. Come è nata la passione

02 aprile 2022 a

Si fa un gran parlare di Patty Pravo, tutto merito di un'intervista super-cult concessa a Chi di Alfonso Signorini, dove si è raccontata senza filtri, parlando delle sue esperienze (compreso il sesso a tre) e dove ha raccontato come a lungo, agli esordi nella sua carriera, fosse perseguitata dalla diceria secondo la quale fosse un uomo.

Ma nell'intervista la cantante ha parlato anche del suo nuovo amore, ultimo di una lunga lista di passioni. Si chiama Simone Folco e, soprattutto, ha la bellezza di 45 anni in meno di Patty Pravo, poiché è classe 1992. La cantante infatti ha 74 anni. Una ragguardevole differenza d'età.

Di professione è uno stylist, lo stylist personale di Patty Pravo, ed è proprio lì che è nata la passione. Per inciso, è anche assistente personale dell'artista e per lei disegna i vestiti. Parlando di lui in un'altra intervista a Vanity Fair, la cantante ha spiegato che "abbiamo un'affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa". Simone Folco da par suo è molto riservato ed è molto attento alla cura delle propria privacy. Su Instagram, però, quasi tutte le foto sono dedicate alla sua dolce metà, a Patty Pravo appunto.

