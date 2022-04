Elisabetta Canalis, le foto da bollino rosso: fuori tutto, in Messico si presenta così

11 aprile 2022 a

Elisabbetta Canalis pubblica sul suo profilo Instagram una serie di scatti che fanno letteralmente impazzire i suoi follower. La ex velina si trova in Messico con il marito e la figlia e dalla vacanza manda foto in cui in bikini mostra il suo fisico scolpito ai suoi fan. Che manco a dirlo, la riempiono di cuoricini e di complimenti per la sua bellezza e sensualità.

In uno scatto in particolare, con il viso coperto dalla macchina fotografica e un bikini floreale, Elisabetta Canalis fa vedere il suo corpo tonico e snello. In un altro invece è sdraiata su una poltroncina, sempre con la macchina fotografica, con un micro copricostume e i tacchi.

E ancora, in altre immagini scattate prima di partire, la Canalis è a Los Angeles e indossa un tailleur giacca-pantaloni color bianco panna. Peccato che la giacca si apre mostrando il suo décolleté: sotto infatti era completamente nuda...

