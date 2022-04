Alessia Marcuzzi a 16 anni, irriconoscibile: bikini e "al naturale", foto pazzesca

12 aprile 2022 a

Alessia Marcuzzi giovanissima. La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae sedicenne. Lo scatto, risalente alla fine degli anni '80, la immortala sul bagnasciuga in bikini. Poi la didascalia: "1988. 16 anni. Costume ascellare. Mascara al mare. Colore di capelli naturale #anni80style". Tanti i commenti e i "like" piovuti sotto al post. Tra questi quello di Elisabetta Canalis, Elodie, Fernanda Lessa e Barbara Snellenburg che non possono che apprezzare la bellezza della conduttrice.

La Marcuzzi ha deciso di prendersi una pausa dal piccolo schermo. Dopo aver annunciato l'addio a Mediaset, Alessia ha rifiutato un accordo con Discovery. Al momento, sono i rumors, sembra sia in atto una trattativa ancora top secret per un programma in Rai. Di certo, almeno per un po', il Biscione non la vedrà tornare. "Leggo di un mio ritorno in tv – ha spiegato poco fa la diretta interessata - ma il mio pensiero non è cambiato e sto bene dove sto".

Pier Silvio Berlusconi la attende comunque a braccia aperte: "Ho grandissimo affetto e stima nei confronti di Alessia. È lei che ha lasciato. Io l'adoro, non voglio fare polemiche su di lei. Lei ha detto 'devo capire chi sono': speriamo lo capisca in fretta in modo da tornare da noi", erano state le parole dell'ad di Mediaset.

