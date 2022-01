Alessia Marcuzzi, "non è bondage". Sicura? Tutina attillata, gambe e piedi legati: una foto pazzesca

14 gennaio 2022 a

a

a

Alessia Marcuzzi si dà allo yoga e lo fa sapere a tutti i suoi seguaci sui social. La popolare conduttrice ha pubblicato un paio di foto nelle quali la si vede in posizioni alquanto bizzarre, impegnata appunto a fare attività fisica. Accanto a uno dei due scatti ha ironicamente precisato: "No, non è bondage". E in effetti a qualcuno un dubbio sarà venuto, anche perché la Marcuzzi indossa una tutina attillata e ha dei lacci che le tengono legati gambe e piedi.

"Il prossimo 9 febbraio...". Notizia-bomba su Alessia Marcuzzi, clamoroso a "casa" di Pier Silvio Berlusconi

La conduttrice, insomma, ha giocato d'anticipo con i suoi follower più maliziosi, che forse avrebbero potuto fraintendere il significato dell'immagine. Si tratta solo di uno stretching piuttosto intenso. Lo yoga - sottolinea TgCom24 - è una delle sue attività preferite. Spesso, infatti, si diverte a far vedere a tutti le sue abilità, tra verticali, ponti e acrobazie di ogni tipo.

Dal punto di vista lavorativo, questo è un periodo di stop e riposo per la Marcuzzi, che ha deciso di prendersi una pausa dalla tv. Nel frattempo, però, si dedica ad altro, in particolare alle sue attività imprenditoriali: tra queste una linea di borse e una di prodotti per la cura della pelle. Poi c'è la famiglia, il marito Paolo Calabresi Marconi, la figlia Mia Facchinetti e il figlio Tommaso Inzaghi, ormai grande ma sempre molto legato alla mamma.

La Marcuzzi torna alle Iene? Scontro a Mediaset: "Chi sta dicendo no a Pier Silvio Berlusconi...", voci clamorose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.